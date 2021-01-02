فيما يهرول الحكام الخونة على التطبيع معه.. نتنياهو يتسول أصوات عرب 48 لدعمه في انتخابات الكنيست المقبلة
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جرينتش+2 03:03
فيما يهرول الحكام الخونة على التطبيع معه.. نتنياهو يتسول أصوات عرب 48 لدعمه في انتخابات الكنيست المقبلة

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