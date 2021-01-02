علاوي يعزي بوفاة المناضلة القومية العراقية يسرى سعيد ثابت

تقدم زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي بخالص تعازيه ومواساته الى ابناء الشعب العراقي الكريم، بوفاة المناضلة العراقية العريقة السيدة يسرى سعيد ثابت، صاحبة التأريخ النضالي المشرف والمواقف الشجاعة الثابتة.

وجاء في بيان اصدره علاوي اليوم السبت: لقد تركت المرحومة بصمات خالدة في تاريخ الحركة الوطنية العراقية، فتمسكت بمبادىء وثوابت الفكر الوطني العروبي، فهي ابنة عائلة وطنية مناضلة، واسرة كريمة وشريفة ذات تاريخ مشرف في الحركة الوطنية العراقية.

خالص التعازي لعائلتها ولمحبيها

“المجد” بدورها تعزي بوفاة هذه المناضلة القومية الشجاعة التي لمع اسمها لدى محاولة اغتيال الرئيس العراقي “الشعوبي” عبد الكريم قاسم عام اواخرعقد الخمسينات.

اياد صعيد ثابت (شقيق يسرى) مع جمال عبد الناصر