فيما يهرول الحكام الخونة على التطبيع معه.. نتنياهو يتسول أصوات عرب 48 لدعمه في انتخابات الكنيست المقبلة
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جرينتش+2 03:03
رحيل وحيد حامد.. مبدع أفلام “الإرهاب والكباب “و”مسجل خطر” و”طيور الظلام” و”عمارة يعقوبيان”

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