رحيل وحيد حامد.. مبدع أفلام “الإرهاب والكباب “و”مسجل خطر” و”طيور الظلام” و”عمارة يعقوبيان”

أعلنت وسائل إعلام مصرية، وفاة الكاتب والسيناريست الشهير، وحيد حامد، اليوم السبت في إحدى المستشفيات عن عمر ناهز 77 عاما.

وكان حامد قد تعرض لوعكة صحية يوم الخميس الماضي دخل على إثرها أحد مستشفيات، ليوضع تحت الملاحظة المستمرة في غرفة العناية المركزة.

وأشارت تقارير إعلامية وقتها إلى السيناريست الشهير كان يعاني منذ فترة مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به خلال تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي في منتصف الشهر الماضي

وكان حامد قد بدأ سيرته الإبداعية بكتابة القصة القصيرة والمسرحية، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما ليقدم عشرات الأفلام و المسلسلات.

واعتاد الكاتب الراحل على نشر مقالات سياسية واجتماعية في العديد من الصحف المصرية والعبية الشهيرة، كذلك أشرف على ورشة السيناريو بالمعهد العالي للسينما لمدة أربع سنوات، متتالية أخرج منها عدد من أفضل كتاب السيناريو الحاليين.

ومن أهم أعماله مع النجم المصري، عادل إمام، أفلام “الإرهاب والكباب” و”المنسي” و”مسجل خطر” و”طيور الظلام” و”النوم في العسل” و”عمارة يعقوبيان، و”الهلفوت”.

وكذلك قدم مع النجم المصري الراحل أحمد زكي رائعته:” اضحك علشان الصورة تطلع حلوة” وفيلم “البريء” الذي أثار الكثير من الجدل والنقاش.

ومن مسلسلاته التي نالت الكثير من الشهرة، مسلسل “الجماعة” والذي طرح فيه قصة نشوء جماعة “الأخوان المسلمين” في مصر، بالإضافة إلى العديد من الأعمال التي لاقت نجاحا كبيرا مثل “بدون ذكر أسماء” و”الدم والنار”