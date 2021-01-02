رئيس «الأمر بالمعروف» السعودية: القاعدة وداعش والإخوان هم «خوارج العصر»



كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن الهيئة قد أبعدت مئات الموظفين بعد التأكد من انتمائهم للفكر المتطرف.

وقال السند في لقاء مع قناة «العربية»، أمس الجمعة: «إن القاعدة والإخوان وداعش هم خوارج العصر».

وأضاف «الخوارج هم أكبر فتنة في تاريخ المسلمين، ومن سماتها أنها مستمرة وكلما خفت ظهرت مرة أخرى».

وأوضح أن أعظم سبب لوجود تجاوزات في العمل الميداني للجهاز في السابق هو قلة فهم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكداً أنه ليس بالمتابعة والتتبع والملاحقة.

وأشار إلى أن تنظيم الإخوان المسلمين قد تغلغل في المجتمعات الإسلامية، ومنها المجتمع السعودي، مؤكداً: «عملنا حالياً منظم وملتزم بالشرع ومقاصد وقواعد الشريعة».. موضحا أن عمل الهيئة اليوم يتركز على الدفاع عن الوطن، بعد أن تم تغييبه في السابق على ايدي الاخوان وامثالهم .