المعونة الوطنية: 578 ألف أسرة طلبت الاستفادة من برنامجي الدعم الحكومي

بلغ عدد الأسر التي تقدمت بطلبات إلكترونية، للاستفادة من برنامجي الدعم الحكومي، برنامج الدعم المؤقت “تكافل 3 “وبرنامج الدعم التكميلي “تكافل1” 578206 أسر، بحسب المدير العام لصندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة.

وقال المشاقبة لوكالة (بترا) اليوم السبت، ان فترة تقديم الطلبات إلكترونيًا للاستفادة من البرنامجين انتهت صباح أمس الجمعة، حيث بدأت عملية تقديم الطلبات يوم 19 كانون الأول، واستمرت أسبوعين، وسيستفيد من البرنامجين أكثر من 135 ألف أسرة، وهذا العدد لا يشمل الأسر التي ستستفيد من برامج الصندوق الأخرى. وأضاف ان عدد الأسر التي تقدمت بطلبات للاستفادة من برنامج الدعم المؤقت “تكافل 3 “، الموجه للأسر المحتاجة، التي تضررت من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم، بلغ 303221 أسرة، حيث ستحصل الأسر المستفيدة من البرنامج على دعمٍ نقدي لستة أشهر في المرحلة الأولى.

وتابع ان عدد الأسر التي تقدمت بطلبات الاستفادة من برنامج الدعم التكميلي “تكافل1” المخصص للأسر الفقيرة “فقر مزمن” بلغ 274985 أسرة.

وأشار المشاقبة إلى ان برنامج الدعم المؤقت “تكافل 3 ” سيستهدف 100 ألف أسرة، فيما سيستهدف برنامج الدعم التكميلي “تكافل1” 35 ألف أسرة، مبينا ان الصندوق سيبدأ بدراسة الطلبات المقدمة للبرنامجين وفقًا لـ 57 مقياسًا ومؤشرًا يعتمد عليها الصندوق لتحديد الاسر الأكثر استحقاقًا لجميع أنواع الدعم الحكومي. وذكر ان صندوق المعونة وفر في الفترة الماضية، مراكز التسجيل لبرنامجي الدعم الحكومي المؤقت “تكافل 3” والدعم التكميلي “تكافل1” في جميع مناطق المملكة وخاصة المناطق النائية، بالإضافة لأكثر من 200 فريق، لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة في المناطق النائية والبعيدة على التسجيل في البرنامجين.

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