"المــــــجد" تهنئ جماهير امتها العربية بالعام الجديد 2021... كل عام وانتم بألف خير من صنعاء الى الدار البيضاء
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أجواء باردة وجافة في اغلب مناطق المملكة اليوم السبت وغدا

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