أجواء باردة وجافة في اغلب مناطق المملكة اليوم السبت وغدا

تكون الاجواء اليوم السبت، باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتكون الأجواء باردة ليلاً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ويتوقع تشكل الصقيع مع ساعات الليل المتأخرة في بعض المرتفعات الجبلية، وأجزاء من مناطق البادية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع خلال ساعات الفجر وساعات ما بعد منتصف الليل، وتشكل الضباب في الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، واجزاء من مناطق البادية.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين، باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 7، وفي مرتفعات الشراة 16 – 5، وفي مناطق البادية 18 – 7، وفي مناطق السهول 18 – 8، وفي الاغوار الشمالية 25 – 11، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت 25 – 13، وفي خليج العقبة 25 – 14 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة