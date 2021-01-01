وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 17 وفاة و1271 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 295,765

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 وفاة و1271 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3851 والإصابات إلى 295765.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 507 حالات في محافظة إربد، منها 42 حالة في الرمثا، و441 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و62 حالة في محافظة الزرقاء، و58 حالة في محافظة المفرق، و43 حالة في محافظة البلقاء، و37 حالة في محافظة الكرك، و36 حالة في محافظة جرش، و32 حالة في محافظة الطفيلة، و17 حالة في محافظة العقبة، و16 حالة في محافظة مأدبا، و16 حالة في محافظة عجلون، و6 حالات في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 20080 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 85 حالة، فيما غادرت 103 حالات.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 688 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 596 بنسبة إشغال بلغت 14 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 228 بنسبة إشغال بلغت 24 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 107 أجهزة بنسبة إشغال بلغت 11 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1283 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 271834 حالة.

وأَضاف أن 21313 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3196868 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 96ر5 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).