عدد جديد من “طلقة تنوير”.. المجلة الثقافية للائحة القومي العربي

صدر عدد 1 كانون الثاني 2021 من المجلة الثقافية للائحة القومي العربي متضمنا ما يلي..
– أوهام الليبرالية والانسلاخ عن الهوية/ كريمة الروبي
– الليبرالية وأنواعها وتناقضاتها وانقلاب دورها المعاصر/ إبراهيم علوش
– تهافت المرجعيات: من العصر القديم حتى الليبرالية الحديثة/ بشار شخاترة
– العرب والمشروع الطوراني-العثماني الجديد/ إبراهيم حرشاوي
– هل جاءت التوراة من جزيرة العرب؟ (مراجعة لمقولة كمال صليبي)/ ناجي علوش
– الصفحة الثقافية: أضواء النجومية ووحل التطبيع/ طالب جميل
– قصيدة العدد: قصيدة ذكرى اللواء/ سليمان العيسى
– رسم العدد: الدور المشبوه بين الليبرالي والمحتل
لقراءة العدد:
طلقة تنوير 73: الليبرالية الحديثة قومياً/ هل التوراة من جزيرة العرب؟
لقراءة العدد كملف PDF وتكبير الحرف كما تريد:
http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2020/12/TT-73.pdf
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