"المــــــجد" تهنئ جماهير امتها العربية بالعام الجديد 2021... كل عام وانتم بألف خير من صنعاء الى الدار البيضاء

بمناسبة رأس السنة الجديدة 2021، تتقدم اسرة “المجد” من كل أبناء وشرفاء شعبنا العربي الواحد في مشارق الوطن الكبير ومغاربه بأجمل التهاني واعذب الاماني، والدعوات الى المولى عز وجل ان يجعله عاماً سعيداً يحمل في طياته الخير والبركة للجميع.

اللهم انصر هذه الامة التي باتت تعاني الكثير من الويلات والنكسات، وسدد خطاها المتعثرة، وطهّر صفوفها من الخونة والمطبعين السفلة، ووحّد اقطارها وامصارها المشتتة، فالوحدة القومية أساس القوة والتنمية والنصر والنهضة.

اللهم ابعد عنا الكورونا، واشف كلّ مريض، وارزق كلّ محتاج، وافرج عن كل سجين رأي، وكن لنا عوناً لتحرير المغتصَب من ارضنا العربية، وتوفير الحرية والكفاية والعدل لكل أبناء شعبنا الكبير، واستعادة ما كان لامتنا العريقة من عز غابر ومجد تليد.

نطوي سنةً “كبيسة” وتيسة من حياتنا، ونفتح صفحةً أخرى بيضاء، نسأل الله أن يملأها بكل الخير والصحة والفرح والطمأنينة والتوفيق.. وعليه الاتكال انه سميع عليم مُجيب الدعوات.