"المــــــجد" تهنئ جماهير امتها العربية بالعام الجديد 2021... كل عام وانتم بألف خير من صنعاء الى الدار البيضاء
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اربعينية ناشفة.. أجواء باردة وجافة في أغلب المناطق لثلاثة ايام

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