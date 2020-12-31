على ذمة صحيفة “الحياة” اللندنية.. اسرائيل والسعودية تبذلان جهودا مشتركة لحث واشنطن على ضرب ايران خلال فترة ترامب

افادت صحيفة “الحياة” اللندنية في عددها اليوم الخميس ان هناك جهودا اسرائيلية-سعودية لجر ادارة ترامب الى تنفيذ عملية عسكرية ضد ايران.

ووفقا للتقرير الذي اعتمد على مسؤولين امريكيين،ذكر ان هدف العملية هو إحباط كل امكانية لاحياء الاتفاق النووي الايراني من جديد في فترة الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن.

ووفقا للمصادر الامريكية، فانه في غضون الاسابيع الثلاثة الاخيرة أجريت اجتماعات بين مسؤولين عسكريين اسرائيليين ومسؤولين سعوديين في مدينة نيوم شمال غرب المملكة.

واضافت المصادر، ان الامارات ليست شريكة في هذه الجهود لأنها غير معنية بأي تصعيد مع ايران.

وأوضحت المصادر عن وجود اتصالات مستمرة بين ادارة بايدن وطهران، لكنها لم تفصح عن طبيعتها سواء كانت مباشرة أو عن طريق وسطاء، كما ذكرت المصادر ان “طهران حذرت ادارة بايدن من شن اي هجوم ضدها، وابلغتهم انها لا تريد ان تنجر الى صدام عسكري مع الولايات المتحدة”

ووصفت المصادر الاجواء في المنطقة بـ”الضبابية” حيث يوجد “طرفان، الاول اسرائيل بالتعاون مع السعودية تريد تصعيد عسكري ضد ايران، وهناك طهران التي تحاول كبح نفسها عن الرد”.

وأوضحت المصادر، وفقا للصحيفة، أن القيادات العسكرية في وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون منزعجة تماما من محاولات إقحام الولايات المتحدة في حرب”، وانها “لاتريد اشعال المنطقة”، وقالت ان هذا الموقف انعكس على اوروبا وبالتحديد على بريطانيا والمانيا.