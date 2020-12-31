«باب الجمال» لمحمد منير تحقق في يومها الاول رقمًا قياسيًا/ فيديو

تخطت أغنية المطرب محمد منير الجديدة التي تحمل اسم «باب الجمال» عبر موقع الفيديوهات «اليويتوب» بعد يوم واحد من طرحها، 350 ألف مشاهده لتحقق رقمًا قياسيًا في وقت قصير.

«باب الجمال» من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب، ويطرحها محمد منير ضمن الألبوم الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وكان قد تم تسريب الأغنية كاملة عبر السوشيال ميديا بالأمس.

وقد انتشرت الأغنية عبر صفحات مواقع التواصل المُحبة لمنير ، حيث تداولها عشاق “الكينج” بكثافة فور طرحها،

تقول الأغنية في مطلعها: “باب الجمال أول ما دق قفلنا ترابيسه.. والقلب مال اتفننت جدا في ترقيصه.. قلبي اتقبل دقوا الطبل غنوا بقى وهيصوا.. توب الفرح مظبوط عليها قبل ما تقيسوا.. وادي اللى مش عاملينه حساب العشق سكرنا.. وإحنا اللى قولنا الحب عزاب ببانه سكرنا.. بنت اللزينة قدرت علينا وسكنت في أفكارنا”.

ويتضمن ألبوم محمد منير الجديد 5 أغاني، هي: “فينك يا حبيبي ” من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، و”أنا رايق” كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و”ذوق ” كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ، و”مسألة السن” من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة.