الأمانة العامة للأحزاب العربية تدين العمل الإرهابي في دير الزور

توجت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية بخالص العزاء إلى القيادة السورية وللشعب السوري ولعائلات الشهداء العسكريين الذين ارتقوا اليوم على طريق تدمر دير الزور، جراء هجوم إرهابي استهدف حافلاتهم فسقط جراء هذا الاعتداء الغادر عشرات الشهداء والجرحى.

وجاء في بيان اصدرته الامانة العامة اليوم :

**إن هذه الجريمة الموصوفة التي تحمل بصمات تنظيم داعش الإرهابي تأتي استكمالاً للاعتداءات الصهيونية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية وكان آخرها غارات الطيران المعادي فجر اليوم الأربعاء.

هذا التناغم والتنسيق في استهداف سورية وسيادتها وجيشها لم يكن ليحصل لولا دعم الولايات المتحدة الأميركية المباشر للكيان الصهيوني من جهة، ودعم التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى. وفشل المجتمع الدولي في إدانة هذه الهجمات ومحاسبة مرتكبيها.

إن الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية إذ تدين هذه الاعتداءات الغاشمة، والانتهاك الفاضح لقرارات مجلس الأمن الدولي فإنها تحمل الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها مسؤولية هذه الاعتداءات الغاشمة.

وتدعو العالم إلى إدانة الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني، وإلى الدور الواضح للإدارة الأميركية في تقديم الدعم المستمر له وللعصابات الإرهابية. إن هذا النهج العدواني الخطير هو نتيجة طبيعية للتواطؤ الأميركي الدولي وتآمر الأنظمة الرجعية العربية التي تلهث وراء التطبيع وتوقيع اتفاقيات الذل والاستسلام مع العدو الغاصب.

كما نطالب مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بمسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وعلى رأس ذلك اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية الصهيونية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية وتحميل الكيان مسؤولية إرهابه وجرائمه بحق الشعب السوري كما تؤكد مطالبتها بإلزامه باحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وجميع الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب واجتثاثه لما يشكله من خطر على الأمن والسلم الدوليين.

30/ 12 / 2020

الأمين العام

قاسم صالح