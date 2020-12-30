يسرا تطمئن جمهورها على وضعها الصحي بعد إصابتها بكورونا



طمأنت الفنانة يسرا، جمهورها على تطورات الحالة الصحية له،ا بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقد نشرت يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: “الحمدلله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا، وحالتي مستقرة الحمدلله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي، وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف.. خالص الشكر والتقدير ليهم”.

وتابعت: بشكركم جميعًا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم.. وأتمنى للجميع الشفاء والصحة.. وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء وينصرنا عليه”