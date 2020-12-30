وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 14 وفاة و1674 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 293067

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 14 وفاة و1674 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3815 وفاة و293067 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات على 594 حالة في محافظة إربد، منها 64 حالة في الرمثا، و534 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و104 حالات في محافظة البلقاء، و102 حالة في محافظة الزرقاء، و66 حالة في محافظة الكرك، و62 حالة في محافظة عجلون، و61 حالة في محافظة المفرق، و52 حالة في محافظة جرش، و35 حالة في محافظة مأدبا، و28 حالة في محافظة العقبة، و20 حالة في محافظة الطفيلة، و16 حالة في محافظة معان، منها حالتان في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 20409 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 85 حالة، فيما غادرت 111 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 727 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 640 بنسبة إشغال بلغت 14 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 243 بنسبة إشغال بلغت 25 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 96 بنسبة إشغال بلغت 10 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2221 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 268843 حالة.

وأضاف أن 25933 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3152125 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت قرابة 46ر6 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد على حماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).