موقع للمستوطنين يعلن ان منظمة اردنية تحاول مزاحمة المستوطنات وبسط يدها على مناطق ج في الضفة الغربية

زعم موقع تابع للمستوطنين بأن منظمة أردنية، ومقرها عمان، تحاول بسط يدها على مناطق ج في الضفة الغربية .

ووفقا لموقع 0404 التابع للمستوطنين، فإن” العربية لحماية الطبيعة” وهي منظمة أردنية تدعي أنها تركز ، حسب رؤيتها ، على حماية الموارد الطبيعية في الدول العربية لكن معظم نشاطها يتركز في الضفة الغربية من خلال زراعة ملايين الأشجار خاصة في مناطق ج للسيطرة على تلك الاراضي”.

ووفقا للموقع إلاسرائيلي فقد أقامت المنظمة مشروعاً شاملاً بعنوان “مليون شجرة في فلسطين” وتسعى من خلاله إلى السيطرة على مناطق في القدس وغور الأردن والضفة الغربية، حيث تم التبرع بواقع 2،434،452 شجرة ذهب معظمها لغزة ثم الخليل وبيت لحم وجنين وطولكرم والقدس.

ونتيجة لذلك ، تلقت المنظمة رسالة تقدير لأعمالها من وزير الإعلام الأردني السابق أمجد عودة العديلة (العضايلة). “لقد تلقيت نسخة من التقرير السنوي للمنظمة ، والذي يصف بأمانة الجهود التعليمية وزيادة الوعي بأن أعضاء المنظمة يستثمرون لصالح المزارعين . وأتمنى لكم مزيدا من التقدم والنجاح لفائدة العاملين في هذا القطاع الحيوي “.

ممثل المنظمة في فلسطين وهو إبراهيم مناصرة قال في مقابلة إنهم فتحوا مكتبا لتعزيز العلاقات مع الفلسطينيين في تموز 2019 ، وهدفهم هو “زراعة الأراضي داخل المستوطنات”.

وبحسب معطيات قسم الأبحاث العربية فقد تم غرس عشرات الآلاف من الأشجار في جميع أنحاء الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة وحدها ، حيث تم زراعة 37000 شجرة فاكهة كجزء من مشروع للحفاظ على الموارد الطبيعية في المناطق المهددة بالمصادرة في غور الأردن . كما تم غرس 8000 شجرة في منطقة بيت إكسا في القدس ، و 3000 شجرة في قرية بدو بالقرب من القدس و تم زرع 500 شجرة في سلفيت ، وتم التركيز بشكل خاص على غور الأردن وبيت لحم والخليل.

وقال الموقع: “نحن ندرك الآن أن المنظمات الأردنية تفعل ذلك بشكل أعمق ولكن على نطاق أوسع بكثير ، من خلال زراعة الأشجار. وندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الاستيضاح من الحكومة الأردنية بخصوص الجهات الأردنية التي تعمل بشكل معلن ضد الاستيطان”.