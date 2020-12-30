مجلس النواب يستمع لخطاب الحكومة لنيل الثقة الأحد المقبل

قرر رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، اليوم الأربعاء، دعوة المجلس للانعقاد يوم الأحد المقبل للاستماع إلى البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.

وتوجب المادة 53 من الدستور، على الحكومة تقديم بيانها الوزاري وطلب الثقة على أساسه خلال شهر من تاريخ بدء الدورة غير العادية لمجلس النواب الحالي. وبعد الاستماع لبيان الثقة، يبدأ النواب عبر جلسات متتابعة بمناقشة البيان الوزاري، ثم التصويت على الثقة.

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