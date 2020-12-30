وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 14 وفاة و1674 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 293067
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شهيد وثلاثة جرحى سوريين في عدوان جوي إسرائيلي فجر اليوم الاربعاء على وحدة عسكرية بريف دمشق

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