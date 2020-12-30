شهيد وثلاثة جرحى سوريين في عدوان جوي إسرائيلي فجر اليوم الاربعاء على وحدة عسكرية بريف دمشق

دمشق- سانا

شن العدو الإسرائيلي فجر اليوم عدواناً جوياً استهدف وحدة من دفاعاتنا الجوية بريف دمشق ما أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح 3 جنود ووقوع أضرار مادية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الجليل استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل بريف دمشق”.

وأضاف المصدر أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لبعض صواريخ العدوان الذي أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح 3 جنود ووقوع خسائر مادية”.

وخلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية شن العدو الإسرائيلي عدة اعتداءات على الأراضي السورية تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.