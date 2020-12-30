وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 14 وفاة و1674 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 293067
أهم العناوين
جرينتش+2 08:22
توطئة للوفاق والاتفاق.. الملك سلمان يدعو أمير قطر للمشاركة في القمة الخليجية بالسعودية الثلاثاء المقبل

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني