توطئة للوفاق والاتفاق.. الملك سلمان يدعو أمير قطر للمشاركة في القمة الخليجية بالسعودية الثلاثاء المقبل

تسلم أمير قطر، الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”،اليوم الأربعاء، دعوة رسمية من الملك السعودي “سلمان بن عبدالعزيز” للمشاركة في القمة الخليجية المقبلة رقم 41، والتي ستعقد في محافظة العلا، غربي المملكة، يوم الثلاثاء المقبل.

وقد استقبل “تميم”، أمين عام مجلس التعاون الخليجي “نايف الحجرف”، صباح الأربعاء، بالديوان الأميري بقصر الدوحة، الذي سلمه دعوة العاهل السعودي.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن “الحجرف” أطلع أمير قطر على التحضيرات الجارية لاجتماع القمة الخليجية.

وقبل أيام، أعلن مجلس التعاون الخليجي أن العاهل السعودي كلف الأمين العام للمجلس بنقل دعوات حضور القمة إلى قادة الخليج.

وكانت آخر قمة خليجية شارك فيها أمير قطر هي القمة الـ38 التي استضافتها الكويت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2017؛ ولم يشارك في القمتين الـ39 والـ40 اللتين انعقدتا بالسعودية عامي 2018 و2019، وأرسل مبعوثين عنه إلى القمتين.

ولم تعلن الدوحة، حتى منتصف نهار اليوم الأربعاء، عن طبيعة تمثيلها في القمة المقبلة.

وستعقد القمة الخليجية المقبلة في 5 يناير/كانون الثاني المقبل، وتتزامن مع مرور 50 عاما على تأسيس مجلس التعاون، في 25 مايو/أيار 1981.

وثمة تفاؤل بأن تشهد القمة توقيعا على اتفاق ينهي أزمة خليجية متواصلة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن وزير الخارجية الكويت “أحمد الناصر”، عن “مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي”، بما يضمن وحدة مجلس التعاون.