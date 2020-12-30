السياحة تعمم بمنع التجمعات والحفلات بمناسبة رأس السنة

عممت وزارة السياحة والآثار على الفنادق والمطاعم السياحية، للالتزام بأوامر الدفاع المتعلقة بمنع إقامة التجمعات والحفلات، والتقيد بمسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك الالتزام بأوقات الدوام المقررة وتحت طائلة المساءلة.

وأكدت الوزارة في كتاب موجه لجمعية الفنادق وجمعية المطاعم السياحية، اليوم الأربعاء، أنه سيترتب على المخالف، غرامات حددت في أوامر الدفاع بالإضافة لإغلاق المنشأة لمدة أسبوعين.

وأشارت الوزارة في كتابها الى أن هذا التعميم جاء بعد قيام بعض المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية بالإعلان عن عزمها إقامة حفلات تزامناً مع نهاية العام.