الزعبي: 71.8 % نسبة النجاح في امتحان “الشامل”

أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور عبدالله سرور الزعبي، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” للدورة الشتوية 2021 .

وقال الزعبي في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، ان نسبة النجاح بلغت 8ر71 بالمئة، حيث نجح 4421 طالبا وطالبة من اصل 6152، تقدموا للامتحان موزعين على 51 كلية جامعية “حكومية وخاصة وعسكرية ووكالة غوث” تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية (من ضمنها 7 كليات اغلقت وسجل طلبتها على هذه الدورة) في 157 تخصصا دراسيا، منها 79 تخصصا ضمن الخطط الدراسية القديمة و78 تخصصا ضمن الخطط الدراسية الجديدة.

واكد ان الامتحانات عقدت في ظل ظروف استثنائية وتحديات صعبة فرضتها جائحة كورونا، وازاء ذلك كان لا بد من رفع جاهزية الجامعة ودوائرها المختلفة للاستجابة لهذه التحديات، حيث تم عقد الامتحانات مع الحفاظ على أعلى المعايير الصحية والاكاديمية والتي واءمت بين المحافظة على سلامة الطلبة وجودة الامتحان، حيث تم اعتماد بروتوكول صحي يضمن دخول الطلبة وكوادر الجامعة من مشرفين ومراقبين بعد الخضوع للفحص الطبي اللازم للتأكد من عدم وجود اصابات بينهم، والالتزام بمعايير ادارة الامتحانات الالكترونية التي تضمن الدقة والشفافية والعدالة للجميع.

واضاف الزعبي ان عام 2020 كان عاماً مليئاً بالإنجازات لجامعة البلقاء التطبيقية فعلى الرغم من الظروف والتحديات التي ألقت بظلالها على العالم أجمع منذ بداية العام، إلا أن الجامعة سطرت العديد من الانجازات كان أبرزها دخول الجامعة نادي أفضل 601-800 جامعة على مستوى العالم في تصنيف التايمز العالمي، والذي حققت فيه الجامعة المرتبة الثانية محلياً والثامنة عشرة عربياً.

واشار الى ان الجامعة حرصت على دعم البحث العلمي بشكل غير مسبوق حيث تخصص ما نسبته 9 بالمئة من موازنتها السنوية لغايات دعم البحث العلمي، وقد توجت جهود الجامعة وجميع العاملين فيها من أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية باختيار ثمانية من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة من الباحثين على مستوى العالم الاكثر تأثيراً واستشهاداً.

أما فيما يخص ما شهدته المملكة من التحول إلى التعلم الالكتروني بسبب جائحة كورونا، قال الزعبي ان الجامعة تمكنت من السير بخطى واثقة نحو هذا التحول حيث باشرت وبزمن قياسي، باستئجار ما يلزم من أجهزة خوادم على الحوسبة السحابية للتعلم الالكتروني، وضمان اتاحتها للطلبة في كل وقت ومن أي مكان دون أي انقطاع أو مشاكل فنية.

ولضمان جودة العملية التعلمية والتعليمية، حرصت الجامعة على أن يتم تدريس جميع المواد بشكل مباشر وتفاعلي، وبنسبة 100 بالمئة من المحاضرات، وذلك من خلال أحدث المنصات التفاعلية والتشاركية والتي تشترك معها الجامعة باتفاقيات لتوفير الخدمة لطلابها وموظفيها.

ولفت الى ان الجامعة حققت مرتبة متقدمة بين أقرانها من الجامعات الأردنية في الدراسة التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهذا أبرز دليل على تميز الجامعة ونجاحها في تحقيق رسالتها والتي في جوهرها توفير بيئة منافسة حاضنة ومحفزة للإبداع والابتكار والبحث والتطوير والريادة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.

وبين ان من أبرز ما حققته الجامعة خلال هذا العام تأهلها في ثمانية كليات للحصول على شهادة ضمان الجودة بناء على التقرير الذاتي المقدم من الكليات لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

أما في إطار استمرار الجامعة في أداء رسالتها ورفعها لشعار التعلم والتعليم بهدف التشغيل، بين الزعبي ان الجامعة طرحت برامج دبلوم متوسط في تخصصات نوعية، تشمل “تقنيات الانتاج والاخراج التلفزيوني، الاعلام الرقمي، تربية بدنية وصحية، التسويق الالكتروني، تقنيات المعلومات والارشفة الرقمية، تكنولوجيا الاعمال الالكترونية، تكنولوجيا التعليم الالكتروني ومعالجة المياه”.

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