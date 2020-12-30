وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 14 وفاة و1674 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 293067
أهم العناوين
جرينتش+2 08:21
الزعبي: 71.8 % نسبة النجاح في امتحان “الشامل”

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني