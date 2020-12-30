الرئيس الأسد وعقيلته يشاركان في عمليات التشجير

شارك الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء، اليوم الأربعاء، بعمليات التشجير في إحدى قرى ريف محافظة طرطوس الواقعة شمال غربي سوريا.

ونشرت صفحة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” على “فيسبوك” صورة تظهر مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته بعمليات التشجير، وعلقت: “ابقوا معنا”.

فيما نشرت صفحات وسائل التواصل صورا للرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته وهما يحملان أدوات الزراعة الخاصة بعمليات التشجير وإلى جانبهم عدد من الأشخاص.

وتولي الدولة السورية أهمية كبيرة لإعادة تشجير المناطق التي التهمتها نيران الحرائق التي حصلت خلال الأشهر الماضية من العام الحالي والتي سببت دمارا كبيرا بالغابات والأحراج والغطاء النباتي في عدد من المحافظات السورية وخاصة في طرطوس واللاذقية وحمص وحماة.

يذكر أن وزارة الداخلية السورية أعلنت في وقت سابق عن إلقائها القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في افتعال عدد من الحرائق في عدد من المحافظات.