وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 14 وفاة و1674 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 293067
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التعليم العالي: عقد امتحانات طلبة الدراسات العليا النهائية إلكترونياً

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