وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 14 وفاة و1674 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 293067
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أجواء باردة في اغلب المناطق وتحذير من تشكل الصقيع

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