أجواء باردة في اغلب المناطق وتحذير من تشكل الصقيع

يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء باردة ليلاً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شرق المملكة، ويتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل تشكل الصقيع خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع خلال ساعات الفجر وساعات ما بعد منتصف الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية .

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس ارتفاع طفيف آخر على الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء يوم الجمعة، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 16 – 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 3، وفي مرتفعات الشراة 17 – 3، وفي مناطق البادية 18 – 5، وفي مناطق السهول 16 – 6، وفي الاغوار الشمالية 24 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 14، وفي البحر الميت وخليج العقبة 23 – 13 درجة مئوية.

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