صرف المعونة الشهرية للمنتفعين للشهر الحالي وفقًا للحروف الأبجدية

أعلن صندوق المعونة الوطنية عن آلية صرف المعونة المالية الشهرية المتكررة للمنتفعين من برامج الصندوق عن شهر كانون الأول الحالي، وفقًا للحروف الأبجدية لاسم المنتفع.

وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن عملية الصرف ستتم من مكاتب صندوق البريد، في الثالث من كانون الثاني من العام المقبل، وستنتهي في العاشر من الشهر ذاته، وذلك بالتنسيق مع البريد الأردني.

واضاف إن صرف المعونة الشهرية وفقًا للحروف الأبجدية للاسم الاول للمنتفع، يعود للحالة الوبائية في المملكة، داعيًا المنتفعين الى الالتزام بالمواعيد المحددة للصرف حفاظًا على سلامتهم، وعدم التجمهر أمام مكاتب البريد، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة العامة، من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

واوضح أنه تم توزيع المنتفعين لاستلام المعونة المالية الشهرية المتكررة، يوم الأحد الثالث من كانون الثاني المقبل لحروف “الألف والباء والتاء والثاء والجيم”، ويوم الاثنين 4 كانون الثاني لحروف “الحاء والخاء والدال والذال والراء والزين”، والثلاثاء 5 كانون الثاني لحروف “السين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين”، أما يوم الاربعاء 6 كانون الثاني ستكون للحروف “الغين والفاء والقاف والكاف واللام والهاء والواو والياء”، وفي يوم الخميس 7 كانون الثاني حرفي “الميم والنون”، مشيرا الى أن يوم الاحد 10 كانون الثاني سيخصص للذين لم يتمكنوا من الاستلام لجميع الحروف.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة