حركة حماس تنعى المخرج السوري حاتم علي

نعت حركة حماس المخرج العربي السوري حاتم علي، مقدمة خالص التعازي للشعب السوري الشقيق، ولذوي الفقيد.

وأضافت، في تصريح صحفي: “لقد جسد الفقيد حاتم علي بأعماله الفنية الرائعة صوت العروبة الصادق نحو فلسطين وقضيتها العادلة، وأعاد فلسطين والقضايا القومية كلها إلى سلم الأولويات، في وقت هرول فيه بعض العرب نحو التطبيع مع هذا الاحتلال”.

وأكدت أنه برحيل المبدع علي تفقد فلسطين صوتًا عظيمًا من الأصوات العربية الوطنية التي عرفت كيف تدافع عن قضايا الأمة من زاوية الفن والدراما التي تلامس قلوب الملايين.

وقد توفي المخرج والممثل السوري البارز حاتم علي في القاهرة عن عمر ناهز الـ 58 عاما، بعدما أثرى المكتبة الفنية العربية ببعض من أشهر الأعمال التلفزيونية خلال العقود الأخيرة.

وقال مسؤول أمني في القاهرة إن علي توفي داخل غرفته في أحد فنادق القاهرة “لأسباب طبيعية”، لافتا إلى إبلاغ السلطات المصرية سفارة سوريا في القاهرة بالوفاة “واستدعاء مسؤول منها لحضور مراسم استخراج تصريح الدفن”.

وكان حاتم علي المولود سنة 1962، قد بدأ حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار سنة 1988، لتتوالى بعدها مشاركاته في أعمال درامية جمع من خلالها بين الأدوار التاريخية والمعاصرة. وانتقل بعدها إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، مقدّماً الكثير من من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدداً من الثلاثيات والسباعيات.

ونشر كاتب السيناريو المصري عبد الرحيم كمال عبر صفحته في فيسبوك خبر وفاة علي وقال “لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي، في أمان الله ورحمته حبيبي. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه”.

وأثرى علي المكتبة التلفزيونية بأعمال كثيرة استقطبت اهتمام ملايين المشاهدين العرب، من أبرزها مسلسل “الفصول الاربعة” وهو من أشهر الإنتاجات التلفزيونية السورية في العقدين الماضيين.

وقد تميزت أعمال كثيرة أخرجها علي بضخامة الإنتاج، بينها خصوصا مسلسلات تاريخية تروي حقبا هامة في التاريخ العربي والإسلامي. ومن أبرز هذه الأعمال “صلاح الدين الأيوبي” الذي عُرض في 2001 وتخطت شهرته حدود العالم العربي. كذلك الأمر مع مسلسلي “الملك فاروق” (2007) و”عمر” (2012) اللذين استحوذا على اهتمام كبير في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.