وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 23 وفاة و1645 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 291393
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جرح 3 عسكريين روس بنيران مسلحين موالين لتركيا في سوريا

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