وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 23 وفاة و1645 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 291393
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النائب أيمن عودة يهدد بمحاكمة غانتس وكوخافي جراء تسريب 400 الف قطعة سلاح الى عرب 48 لدفعهم للمزيد من الاقتتال

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