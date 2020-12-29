وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 23 وفاة و1645 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 291393
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المحاكم ترد جميع الطعون بصحة نتائج الانتخابات النيابية

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