“الغرفة المشتركة” لفصائل المقاومة في غزة تعلن اليوم انطلاق مناورة “الركن الشديد” بمشاركة 12 جناحًا عسكريًا

أعلنت “الغرفة المشتركة” لفصائل المقاومة في غزة، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق مناورة “الركن الشديد”، الأولى من نوعها، بمشاركة 12 جناحًا عسكريًا.

وقال متحدث باسم الغرفة خلال مؤتمر صحفي داخل أحد المواقع العسكرية للمقاومة: “نعلن بعون الله عن انطلاق مناورات الركن الشديد التي ينفذها مقاتلونا ومجاهدونا من كافة الأجنحة تحت قيادة الغرفة المشتركة”.

وأطلقت الغرفة المشتركة رشقة صاروخية تجريبية باتجاه بحر قطاع غزة بالتزامن مع إعلان بدء المناورة.

وأوضح المتحدث أن المناورة تُنفذ بالذخيرة الحية عبر سيناريوهات متعددة ومتنوعة في مناطق القطاع من شماله حتى جنوبه.

وبيّن أن المناورات “تحاكي تهديدات العدو المتوقعة وتهدف إلى رفع كفاءة وقدرة مقاتلي المقاومة على القتال في مختلف الظروف والأوقات”.

وشدد على أن “هذه المناورات الدفاعية تأكيداً على جهوزية المقاومة للدفاع عن شعبنا في كل الأحوال وتحت كافة الظروف”.

وأكد أن “قيادة المقاومة جاهزة لخوض أي معركة للدفاع عن شعبنا وأرضنا، ولن تقبل أن يتغول العدو على أهلنا”.

وقال: “سلاحنا حاضر وقرارنا موحد في خوض أي مواجهة تُفرض على شعبنا في أي زمان ومكان”.

وحذّرت الغرفة المشتركة قيادة الاحتلال “بأن مجرد التفكير في مغامرة ضد شعبنا؛ سيواجه بكل قوة ووحدة وسيحمل الكثير من المفاجآت”.

وأضاف “هذه المناورات المشتركة تعبر بوضوح عن القرار المشترك ووحدة الحال بين الفصائل بكافة أطيافها”.