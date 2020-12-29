الحكومة تتقدم بيانها الوزاري لمجلس النواب الأحد المقبل

توافق رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، مع مجلس النواب على تقديم البيان الوزاري يوم الأحد المقبل، وفقا لمصادر مطلعة .

وأكد الخصاونة خلال اجتماعه بالمكتب الدائم لمجلس النواب، على أهمية الدور الرقابي للمجلس، مشددا على التزام الحكومة بالنظام الداخلي والدستور الأردني.

وتحدث رئيس الوزراء عن نية الحكومة للتعاون التام مع مجلس النواب، وذلك في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات، على رغبة أعضاء المجلس بالعمل الحقيقي والتشاركية الإيجابية مع الحكومة، آخذين بعين الاعتبار الفصل المرن بين السلطات.

وقال “إذا ما حصلت الحكومة على ثقة مجلس النواب سنعمل على تحديد أولويات المرحلة المقبلة على أساس من التشاركية التي وجه إليها جلالة الملك في خطاب العرش السامي”.

وفور انتهاء لقاء الخصاونة بالمكتب الدائم لمجلس النواب، بدأ بمشوراته مع رؤساء الكتل النيابية.