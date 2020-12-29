أجواء باردة بمعظم المناطق وتحذير من تشكل الصقيع منتصف الليل

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية ، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتكون الأجواء ليلاً أكثر برودة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتصبح الرياح شرقية معتدلة السرعة، ويتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل تشكل الصقيع خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية .

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع خلال ساعات الفجر وساعات ما بعد منتصف الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية .

وحسب تقرير الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 13 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 3، وفي مرتفعات الشراة 12 – 2، وفي مناطق البادية 14 – 4، وفي مناطق السهول 13 – 5، وفي الاغوار الشمالية 21 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 15، وفي البحر الميت 22 – 15، وفي خليج العقبة 24 – 13 درجة مئوية.