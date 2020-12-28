وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 20 وفاة و1802 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 289,748

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 وفاة و1802 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3778 وفاة و289748 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 741 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و448 حالة في محافظة إربد، منها 64 حالة في الرمثا، و133 حالة في محافظة الزرقاء، و91 حالة في محافظة البلقاء، و81 حالة في محافظة المفرق، و72 حالة في محافظة الكرك، و55 حالة في محافظة مأدبا، و52 حالة في محافظة جرش، و49 حالة في محافظة عجلون، و39 حالة في محافظة العقبة، و21 حالة في محافظة معان، و20 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 21909 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 101 حالة، فيما غادرت 125 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 807 حالات، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 733 بنسبة إشغال بلغت 17 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 252 بنسبة إشغال بلغت 28 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 117 بنسبة إشغال بلغت 14 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2547 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 264061 حالة.

وأضاف أن 21124 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3104457 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 53ر8 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).