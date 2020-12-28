“نانسي” تلعب دور “هيلاري” في توطيد العلاقة مع جماعة الاخوان، وتوجه دعوة مبكرة للغنوشي لزيارة واشنطن

يقوم قيادي إسلامي في تونس بزيارة إلى واشنطن الشهر المقبل، بدعوة رسمية من رئيسة الكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي.

والقيادي هو راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي والقيادي في حركة “النهضة الاخوانية” (54 نائبا في البرلمان من مجموع 217) .

جاء ذلك وفق ما أعلنه المسؤول في الحركة رياض الشعيبي بتدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”.

وقال الشعيبي إن “راشد الغنوشي سيكون في زيارة لواشنطن في النصف الأول من شهر يناير بدعوة من رئيسة الكونغرس الأمريكي (نانسي) بيلوسي”.

وأضاف أن الهدف من الزيارة هو “تعزيز العلاقات بين البلدين، وتداول القضايا الإقليمية والدولية المشتركة”.

تدوينة الشعيبي جاءت بعد تداول أنباء أن الزيارة المرتقبة للغنوشي إلى واشنطن تأتي في إطار مراسم تنصيب بايدن في 20 يناير/ كانون الأول المقبل.

وقد سبق أن رحب الغنوشي بفوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبر ان ذلك يمثل “رسالة إيجابية للديمقراطية في العالم”.