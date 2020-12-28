“مياهنا” توقف ضخ المياه لعدد من المناطق في العاصمة

قالت شركة مياه الأردن مياهنا، إن عطلاً كهربائياً في إحدى محطات الرفع التابعة لمنظومة العمل في محطة زي، أدى إلى وقف ضخ المياه جزئياً لمناطق محددة في العاصمة عمان.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن فرق الصيانة تعمل منذ ساعات الفجر الاولى على إصلاح الخلل الكهربائي، مؤكدة استئناف الضخ وحسب برنامج الدور فور الانتهاء من اعمال الصيانة الكهربائية الطارئة.

واضافت ان مناطقا محدودة في عمان ستتأثر جزئيا بوقف الضخ، وهي “ام أذنية، الرابية، الياسمين، مرج الحمام، عرجان، المدينة الرياضية، الشميساني، دابوق، طبربور، وتلاع العلي”.

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