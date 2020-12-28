مسلسل الثأر بين عرب 48 يحصد اليوم شابا ويجرح آخر

استمراراً لمسلسل اعمال العنف التي تنخر المجتمع العربي داخل اسرائيل، اسفر حادث اطلاق النار صوب سيارة على طريق رقم ستة بالقرب من مفرق نحشونيم قبل ظهر اليوم عن مقتل شاب من حمولة صعلوك في اللد، وجرح اخر وصفت حالته بالحرجة ،علما بان السيارة التي كان الاثنان بداخلها انقلبت بعد اطلاق النار عليها.

وتجدر الإشارة الى أن دورية شرطية كانت ترافق السيارة في طريقها الى مدينة كفر قاسم وقت وقوع الجريمة.

وقد قامت طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان بتقديم الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش للمصابين قبل إعلان وفاة أحدهما وتم نقل المصاب الى مستشفى بلينسون في بتاح تيكفا لتلقي العلاج الطبي.

وافاد شهود عيان ان حادث اطلاق النار على طريق رقم 6 قرب مفرق نحشونيم، حصل بينما كانت سيارة شرطية ترافق شبانًا إلى مدينة كفر قاسم.

ووقع إطلاق النار أثناء المرافقة، وعندما كان رجال الشرطة على مقربة منهم، أطلقت النيران من سيارة عابرة على السيارة التي كان يستقلها الشبان ، وشرعت قوة من الشرطة بمطاردة السيارة العابرة.

وتأتي هذه الجريمة إثر مقتل سلمان الزبارقة فجر اليوم في اللد.

وترجح الشرطة أن يكون الحادث انتقاما لمقتل سلمان الزبارقة في المنطقة الصناعية للمدينة فجر اليوم اثر نزاع مستمر بين حمولته وحمولة أبو صعلوك.

وتواصل الشرطة التحقيق في ملابسات مقتل الزبارقة وعمره خمسون عامًا في المنطقة الصناعية بالمدينة الليلة الماضية. وعثر على جثته وعليها علامات اطلاق للنار داخل سيارته.