كوادر الجمارك يضبطون خط انتاج لتصنيع المعسل المقلد

تمكنت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مديرية جمرك العقبة من ضبط خط لإنتاج المعسل مخالف لقرار مجلس الوزراء الذي ينظم استيراد آلات تصنيع وإنتاج السجائر والمعسل ومدخلات انتاجها، بحسب الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك عماد نصير.

وقال نصير ،في بيان صحفي اليوم الاثنين، انه تم تحويل الامر للنائب العام الجمركي لإجراء المقتضى القانوني.

وذكر ان دائرة الجمارك تعمل باستمرار لتحسين وتطوير أداء كوادرها العاملة في جميع المواقع ضمن أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالمياً، وتبذل جميع الجهود والطاقات لمكافحة التهريب والغش التجاري؛ لتحقيق أهداف الدائرة ومن ضمنها حماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من المواد الخطرة والمقلدة.