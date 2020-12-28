في مؤشر على مصالحة وشيكة.. السيسي يشارك في قمة مجلس التعاون الخليجي بدعوة من الملك السعودي

أكد مصدر خليجي مطلع، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك في أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب ما أوردت الوكالة الألمانية للأنباء.

واعتبر المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن مشاركة السيسي مؤشر على أن القمة “ستعلن اتفاق الأطراف المعنية على حل الأزمة الخليجية، وإنهاء الأسباب التي أدت إلى حدوثها”.

وأعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات صحفية، الأربعاء الماضي، عدم وجود أي معوقات على المستوى السياسي أمام حل الأزمة الخليجية.

وأفاد بأن مناقشات المصالحة الأخيرة كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة كانت تمثل بقية أطراف الأزمة.

وقال المصدر إن القمة ستعقد في حضور قادة الدول الست، بما فيهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ومن المزمع أت تنعقد القمة الـ41 لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض في الـ5 من كانون ثاني/ يناير 2021.

وهذا الشهر، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن تسوية النزاع مع قطر أصبحت في المتناول، فيما يبدو بعد أن أعلنت الكويت تحقيق تقدم صوب إنهاء الخلاف.

ومطلع الشهر أيضا، أعلن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن بالغ سعادته وارتياحه للإنجاز التاريخي في التوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة الخليجية.