وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 20 وفاة و1802 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 289,748
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ام كلثوم تجلس صامتة بين يدي “موسيقار” يرسم الالحان بالالوان

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