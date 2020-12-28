نصرالله: ابن سلمان طالب امريكا باغتيالي.. الأسد بقي بدمشق في أصعب المراحل.. حماس ستعود لعلاقتها مع سوريا/فيديو
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الحكم على الناشطة لجين الهذول بالسجن 5 سنوات و8 أشهر بتهمة التآمر ضد النظام السعودي

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