نصرالله: ابن سلمان طالب امريكا باغتيالي.. الأسد بقي بدمشق في أصعب المراحل.. حماس ستعود لعلاقتها مع سوريا/فيديو
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“الحركة الوطنيّة للتواصل” في الجليل والكرمل تعزي بالشيخ عبد الله الأطرش في جبل العرب

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