أجواء باردة في اغلب المناطق اليوم الاثنين وغدا وبعده

يستمر اليوم الاثنين تأثير الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لامتداد المرتفع السيبيري على المملكة، وتبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء ليلا أكثر برودة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً، ويتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل المتأخرة تشكل الصقيع في العديد من مناطق المملكة خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع خلال ساعات الفجر وساعات ما بعد منتصف الليل واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من البادية الشرقية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الأربعاء، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 12 – 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 3، وفي مرتفعات الشراة 10 – 2، وفي مناطق البادية 13 – 3، وفي مناطق السهول 11 – 4، وفي الاغوار الشمالية 22 – 10، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت 24 – 14، وفي خليج العقبة 25 – 13 درجة مئوية.