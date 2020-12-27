وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 29 وفاة و1590 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 287,946

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 29 وفاة و1590 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3758 والإصابات إلى 287946.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 485 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و377 حالة في محافظة إربد، منها 21 حالة في الرمثا، و143 حالة في محافظة البلقاء، و108 حالات في محافظة المفرق، و95 حالة في محافظة الزرقاء، و91 حالة في محافظة جرش، و77 حالة في محافظة عجلون، و61 حالة في محافظة العقبة، و56 حالة في محافظة الكرك، و41 حالة في محافظة الطفيلة، و36 حالة في محافظة مأدبا، و20 حالة في محافظة معان، منها 3 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 22674 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 105 حالات، فيما غادرت 141 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 856 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 754 بنسبة إشغال بلغت 18 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 287 بنسبة إشغال بلغت 31 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 122 جهازا ً بنسبة إشغال بلغت 14 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2863 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 261514 حالة.

وأضاف أن 15041 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3083333 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 57ر10 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).