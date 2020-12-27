وحدة الجرائم الالكترونية ترصد كل من يحاول استغلال حادثة مهاجمة ام وابنتها بشارع الجاردنز لنشر النعرات والفتن

أكدت وحدة الجرائم الالكترونية بمديرية الأمن العام، أنها تتابع وترصد كل من يقوم باستغلال حادثة الاعتداء على السيدة وابنتها في منطقة الجاردنز لنشر النعرات والفتن.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى رصد ومتابعة العديد من الاشخاص ممن حاولوا استغلال حادثة الاعتداء على السيدة وابنتها في منطقة الجاردنز شارع وصفي التل قبل ايام لنشر النعرات واثارة الفتن في المجتمع، مؤكدا ان وحدة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي تتابع وترصد اولئك الاشخاص وكل من يقوم بنشر اية مواد او منشورات تثير الفتن والنعرات وستتخذ بحقهم كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة.

وبين ان القضية باتت الآن بيد القضاء بعد ان أُحيلت اليه والشخص الرئيسي الذي تسبب بها حيث تقرر توقيفه داخل احد مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما جرى التعميم والبحث عن الاشخاص الذين اعتدوا وألحقوا اضراراً مادية بديوان احدى العائلات امس في العاصمة.

ودعا الناطق الاعلامي الجميع الى عدم نشر او اعادة نشر ما يردهم حول القضية والاكتفاء بما يُنشر من الجهات الرسمية خاصة ان القضية وصلت للقضاء وسيتم الفصل بها من خلاله، وكي لا يُستغلوا من قبل اشخاص هدفهم اثارة الفتن والنعرات بين ابناء المجتمع.

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