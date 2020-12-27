القبض على قاتل زوجته وابنه إثر خلافات زوجية في مخيم البقعة

ألقى العاملون في مديرية الأمن العام، القبض على شخص قتل زوجته وابنه في منطقة البقعة في محافظة البلقاء، حسب الناطق باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي.

وقال السرطاوي، اليوم الأحد، إنّ التحقيقات في جريمة القتل التي وقعت في البقعة راح ضحيتها سيدة وابنها، حصرت الاشتباه بزوجها، حيث ألقي القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة إثر خلافات مع زوجته.

وأضاف، أنه سيتم إحالة القضية للمدعي العام المختص.

وقد عُثر على الجثتين صباح اليوم داخل منزلهما، وتبين أن السيدة والطفل تعرضا للطعن؛ مما أدى إلى وفاتهما، وجرى تحويل الجثتين للطب الشرعي.

وكان الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام قد صرح ان بلاغا ورد اليوم الأحد، بوجود جثتين لامراة وابنها داخل منزلهم في محافظة البلقاء منطقة البقعة .

وأوضح أنه تم التحرك للمكان، وتبين ان المراة والطفل تعرضا للطعن ما ادى الى وفاتهما، وجرى تحويل الجثتين للطب الشرعي وبوشرت التحقيقات.