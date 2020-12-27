عبيدات: اكتشاف مصابين بفيروس كورونا المتحور قادمين من بريطانيا

أعلن وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأحد، اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لأردنيين قادمين من بريطانيا.

وبين وزير الصحة لوكالة (بترا) أن الحالتين اللتين تم اكتشافهما تمتا بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم.

وأشار الدكتور عبيدات الى أن الحالتين هما لزوجين قدما معاً يوم السبت في 19 من الشهر الحالي، وحالتهما الصحية ممتازة.

وبحسب وزير الصحة، يتم تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالتين ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.

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