وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 29 وفاة و1590 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 287,946
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عبيدات: اكتشاف مصابين بفيروس كورونا المتحور قادمين من بريطانيا

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