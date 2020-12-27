رانيا يوسف مهددة بالسجن لانها وصفت إحدى المناطق بجسدها أنها مميزة عن الاخريات

الفنانة المصرية اللعوب رانيا يوسف عادت لتثير الجدل من جديد وتفتح على نفسها سيلا من الانتقادات في سقطة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، من فنانة يرى البعض أنها تتعمد استفزاز الجمهور بملابس خادشة للحياء.

لكن هذه المرة قررت رانيا يوسف إثارة الجدل من خلال تصريحاتها بأحد البرامج العراقية، حيث وصفت إحدى المناطق بجسدها أنها مميزة عن الآخرين، وتقصد الفنانات من أبناء جيلها في الوسط الفني، وهو ما جعلها تضع نفسها في “ورطة” جديدة ربما تؤثر على ظهورها الفترة القادمة أو تعرضها لعقوبة الحبس.

وقال مصدر مطلع أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان د. أشرف زكي تبحث كيفية معاقبتها بعد تلك الواقعة، وذلك عقب إجراء تحقيق معها، كما تواجه رانيا يوسف أكثر من 8 بلاغات تم تقديمها ضدها بتهمة تقديم جنس صريح للأسر المصرية والعبث بالعادات والتقاليد العربية وهو ما قد يعرضها للحبس.

وقد علق الدكتور أشرف زكي، علي تصريحات الفنانة راينا المثيرة حول مفاتن جسدها قائلا:”عندنا اجتماع مجلس إدارة غدا وسنتأكد من صحة التصريحات وسيكون هناك رد”.