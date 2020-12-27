خلافاً لدول التطبيع "المحسوبة" عربية.. برلمان الجزائر يعتزم صك قانون يمنع الترويج للتطبيع مع إسرائيل عبر وسائل الإعلام
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جرينتش+2 02:54
خلافاً لدول التطبيع “المحسوبة” عربية.. برلمان الجزائر يعتزم صك قانون يمنع الترويج للتطبيع مع إسرائيل عبر وسائل الإعلام

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