خلافاً لدول التطبيع "المحسوبة" عربية.. برلمان الجزائر يعتزم صك قانون يمنع الترويج للتطبيع مع إسرائيل عبر وسائل الإعلام
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“حرب الفرقان”.. بدأت ظهيرة 27 كانون الأول 2008 واستهدفت إسقاط المقاومة وإعادة احتلال قطاع غزة

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