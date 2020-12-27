الضمان الاجتماعي: صرف بدل التعطل عن العمل لمدة 6 أشهر

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه تقرر صرف بدل التعطل عن العمل برنامج مساند (1) لمدة 6 أشهر كحد أقصى وفقاً للبلاغ الصادر عن رئيس الوزراء، شريطة ان لا يكون الرصيد الادخاري للمستفيد في تأمين التعطل مديناً بنسبة 8 بالمئة من مجموع أجوره الخاضعة للضمان الاجتماعي بما فيها المبالغ والسلف التي حصل عليها سابقاً بموجب أوامر الدفاع الخاصة بالضمان أو أيّة مبالغ صُرفت دون وجه حق.

وحسب بيان صحفي من المؤسسة، يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليه المشمول بتأمين التعطل عن العمل والذي انتهت خدماته من المنشأة التي كان يعمل بها.

وأوضحت المؤسسة أن المؤمن عليه الذي سبق واستفاد من برنامج مساند (1) بدل تعطل عن العمل ولم يتجاوز رصيده المدين 8 بالمئة، بإمكانه التقدم بطلب بدل التعطل عن العمل من خلال الدخول لحسابه الشخصي على موقع المؤسسة الإلكتروني WWW.SSC.GOV.JO، ويصرف له بدل التعطل بنسبة 50 بالمئة من أجره الأخير الخاضع للضمان وبحد أقصى 350 دينار وحد أدنى 150 دينارا شهرياً بصرف النظر عن حصوله على بدل تعطل عن العمل بموجب برنامج مساند (1) سابقاً.

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